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Eskişehir'de termik santrale karşı imza kampanyası (2)

DİLEK AĞACINA 'SANTRAL KURULMASIN' YAZILARI ASTILAR Eskişehir'de bir grup genç, 'Eskişehir'e termik santral kurulmasın dileğini yazmaya gel' adlı etkinlik düzenledi

31 Aralık 2017 21:22

DİLEK AĞACINA \'SANTRAL KURULMASIN\' YAZILARI ASTILAR
Eskişehir\'de bir grup genç, \'Eskişehir\'e termik santral kurulmasın dileğini yazmaya gel\' adlı etkinlik düzenledi.
İsmet İnönü Caddesi\'ndeki Atila Özer Karikatür Sanat Evi önünde akşam saatlerinde toplanan gençler, burada bulunan bir ağaca, Alpu Ovası\'na kurulması planlanan termik santrale tepki olarak yazdıkları \"Eskişehir\'e termik santral kurulmasın\' azılarını astı.
\'SEVGİLİ DEĞİL, SANTRALDEN VAZGEÇİLMESİNİ DİLİYORUZ\'
Eskişehir\'de yaşayan gençler olarak bu etkinliği düzenlediklerini söyleyen Doğucan Yılmaz şöyle konuştu:
 \"Yapılması planlanan kömürlü termik santral Eskişehir halkının sağlığına çok büyük zararlar verecektir. Görünen köy kılavuz istemez. Dünya bu eski teknolojileri ve kömür ile elektrik üretmeyi terk etmektedir. Geleceği kömür üzerine değil, doğa dostu enerji üzerine kurmalıyız. Sağlımıza ve doğaya en büyük zararı veren kömürlü termik santrallerin şehrimize kurulmasını istemiyoruz. Eskişehir halkını hepimiz için çok ciddi bir tehlike olarak karşımızda duran kömürlü termik santral konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Yeni yıldan para, mal, mülk, sevgili değil Eskişehir\'e termik santral kurulmasından vazgeçilmesini diliyoruz.

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