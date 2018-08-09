Eskişehir'de termik santrale harcanacak parayla 257 okul yapılabilir

Eskişehir Alpu Termik Santrali’ni yapacak şirkete verilecek 1 yıllık alım garantisi bedeli ile 257 okul ya da 11 hastane yapılabileceği ortaya çıktı. Öte yandan belirlenen tutar , Eskişehir ilinin toplam vergi gelirinin yüzde 79’una tekabül ediyor.

Greenpeace “Kömürü Es Geç” kampanyası kapsamında hazırladığı raporda, şirkete verilecek 1 yıllık alım garantisi bedeli ile kömürlü termik santral yerine kamu kaynakları ile neler yapılabileceğini hesapladı. Greenpeace'in “Eskişehir’de termik santral neye mal olacak?” isimli raporuna göre kamu şirketi olan Elektrik Üretim AŞ.’nin (EÜAŞ) ihaleyi kazanarak santrali yapacak şirkete vereceği 1 yıllık alım garantisi bedeli ile 257 okul ya da 11 hastane yapılabileceği açıklandı. Eskişehir’in verimli tarım arazilerine yapılmak istenen Alpu Kömürlü Termik Santrali’nin üç kez ertelenen ihalesinin 15 Ağustos’ta gerçekleşmesi öngörülüyor.

"Kur dalgalanmalarından doğabilecek zarar 4.786.526.356 TL "

Şirkete verilecek 1 yıllık alım garantisi bedeli 1.987.012.653 TL. İhalesinin dolar kuru üzerinden yapılması halinde, beklenen garanti süresi olan 15 yıl boyunca, EÜAŞ’ın kur dalgalanmalarından doğabilecek zararının ise kötümser senaryoya göre, 4.786.526.356 TL, iyimser senaryoya göre ise 505.054.621 TL olabileceği belirtildi. Greenpeace'in raporuna göre kamusal kaynaklardan karşılanacak olan EÜAŞ’ın 1 yıllık alım garantisi bedeli ile yapılabilecekler şöyle: Açlık sınırındaki tek maaşlı 4 kişilik 1.143.275 ailenin bir aylık maaşı sağlanabilir. Mevcut net asgari ücret 1.603,12 TL'den 1.845,22 TL’ye yükseltilebilir. 103.289 asgari ücretli çalışanın 1 yıllık ücreti karşılanabilir. Atama bekleyen 430.000 öğretmenin 43.000’inin 1 yıllık maaşı karşılanabilir. Santrala sağlanması beklenen 15 yıllık alım garantisi süresince tüm öğretmenler 10 yıl içerisinde atanabilir. 11 adet 700 yataklı hastane veya 257 adet temel eğitim okulu yapılabilir. 98 adet ibadethane (1.500 kişi kapasiteli) yapılabilir. 14 adet opera binası yapılabilir. Yılda 563,69 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali kurulabilir. Santrale sağlanacak 15 yıllık toplam alım garantisi ile Türkiye'nin mevcut güneş kurulu gücü 2,15 kat artırılabilir. TÜBİTAK, bilim insanlarına verdiği desteği 24,44 kat artırabilir.

Ne olmuştu?

Eskişehir Tepebaşı ilçesi sınırlarında Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) tarafından “Alpu Termik Santrali ve Bu Santrale Kömür Sağlayacak Olan Rezerv Alanındaki Yeraltı Maden İşletmesi ile Kül Düzenli Depolama Tesisi” Projesi yapılmak isteniyor. Toprak Koruma Kurulu, termik santralin kurulmak istendiği araziyi, Ocak 2018’de “tarım alanı” statüsünden çıkardı. Projenin “ÇED Olumlu” kararı 6 Mart 2018’de verildi. Projenin ihalesi 26 Ocak’ta yapılacaktı ancak önce 7 Mart’a ardından 26 Nisan’a son olarak da 15 Ağustos’a uzatılarak toplamda üç kez ertelenmiş oldu. Yeşil Barış Hukuk Derneği ve Eskişehirliler, planlanan kömürlü termik santralin “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu” kararının iptal edilmesi için dava açmıştı.