Eskişehir’de tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı, 3 kişi öldü

Eskişehir’in Çifteler ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 30 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Eminekin ve Körhasan mahalleri arasında sabah saatlerinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Mehmet Gezen idaresindeki 26 ZH 428 plakalı midibüs henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Kaza sonrasında midibüste bulunan sürücü Mehmet Gezen’in yanı sıra, Selbi Taşpınar ve Muradiye Asal hayatını kaybederken, 30 işçi de yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çifteler Devlet Hastanesi ve Eskişehir’de çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sonrasında 3 kişinin cesetleri otopsileri yapılmak üzere Çifteler Devlet Hastanesine kaldırıldı, midibüs ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.