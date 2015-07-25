T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eskişehir’de tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı, 3 kişi öldü

30 yaralı var, 4'ünün durumu ağır

25 Temmuz 2015 16:43

Eskişehir’in Çifteler ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 30 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Eminekin ve Körhasan mahalleri arasında sabah saatlerinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Mehmet Gezen idaresindeki 26 ZH 428 plakalı midibüs henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Kaza sonrasında midibüste bulunan sürücü Mehmet Gezen’in yanı sıra, Selbi Taşpınar ve Muradiye Asal hayatını kaybederken, 30 işçi de yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çifteler Devlet Hastanesi ve Eskişehir’de çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sonrasında 3 kişinin cesetleri otopsileri yapılmak üzere Çifteler Devlet Hastanesine kaldırıldı, midibüs ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

ETİKETLER

eskişehirtarım işçisikaza3 ölü

İlgili Haberler

Manisa'da katliam gibi kaza; 15 tarım işçisi hayatını kaybetti

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan kamyonet, süt tankeri ile çarpıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24