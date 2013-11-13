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Yaşam

Eskişehir'de sokakta el bombası patladı

Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda bazı evlerin camları kırılırken, polisler patlama yerinde incelemede bulundu

13 Kasım 2013 00:54

 

Olay Deliklitaş Mahallesi Saim Günal Sokak'ta saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sokak ortasına atılan el bombası patladı. Patlama sesi çevrede heyecan yaratırken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Patlamanın olduğu yerin yakınındaki bazı binaların pencere ve kapı camları kırıldı. Patlama nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polisler sokağın giriş ve çıkışına emniyet şeridi çekip, terörle mücadele şubesinde görevli bomba uzmanları ve olay yeri inceleme şubesi ekipleri patlamanın olduğu yerde incelemelerde bulundu. 
Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre patlamada evinin pencere camları kırılan Celal Efe, "Ben patlama olduğu sırada işteydim. Evde eşim ve çocuklarım vardı. Çok şükür onlarda bir şey yok. Sadece evde camlarımız kırılmış. Gerçekten korku verici bir olay" dedi. 
Emniyet Müdürlüğü yetkilileri olayın çok yönlü araştırıldığını, el bombasının bıkanların belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. 

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