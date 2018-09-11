Eskişehir'de 'Sivrihisar Hava Gösterileri'

SİVRİHİSAR (Eskişehir), (DHA) - ESKİŞEHİR\'in Sivrihisar ilçesi yakınlarındaki \'Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri\'nde, 15- 16 Eylül günlerinde, uluslararası hava gösterisi düzenlenecek.

\'Sivrihisar Hava Gösterileri, SHG Airshow 2018\' adıyla gerçekleştirilecek gösterilere, Türk Hava Kuvvetleri\'nin Solo Türk ekibi de katılacak. Dünyada uçar durumda sadece 3 adet bulunan CATALINA, Sivrihisar Hava Gösterileri\'nde havacılık tutkunlarının karşısında olacak. Yapılacak kura çekiminde kazanan izleyiciler de bu uçakla uçabilecek. Türkiye\'ye M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi\'nce kazandırılan P-51 MUSTANG de Sivrihisar\'daki gösterilerde yer alacak.

MD 500 tipi helikopterler ile gösteriler yapan Martin Lovell, Sivrihisar Hava Gösterileri\'ne İngiltere\'den katılacak. \'Dutch Rush Aerobatics\' adına Hollanda\'dan katılacak akrobasi pilotu Frank Van Houten, Sukhoi tipi akrobasi uçağı ile ilk defa Türk seyircilerinin karşısında olacak.

Sivrihisar Hava Gösterileri\'nde ikinci defa yer alacak Alman akrobasi pilotu Tim Tibo da Sbach 342 tipi uçağıyla hayranlarıyla tekrar buluşacak. Gösterilerde yurt içinden de birçok firma, uçuş okulu, üniversite ve havacılık ile ilgili kurumlar da tanıtım için yer alacak. Etkinlikte ayrıca Türkiye\'nin milli akrobasi pilotları Ali İsmet Öztürk ve Semin Öztürk de gösteri sunacak.

Türk Hava Kurumu planör ve paraşüt grupları, İngiliz pilot Bob Pooler ile Türkiye\'nin en eski tayyaresi Boeing-Stearman ve Aviat Husky gösterileri ve Amerikalı gösteri pilotu Mark Murphy\'in T-6 Texan/Harward uçağı ile yapacağı gösteriler de etkinlikte olacak. Model uçak pilotu Alman Simone Zunterer de etkinliğe katılacak.

Sivrihisar Hava Gösterileri\'nde geleneksel hale gelen \'Uçak Pistinde Bisiklet Yarışı\' da Airshow 2018 programı içinde yer alacak. Eğlenceli yarış, hava gösterilerinin ilk günü olan cumartesi gerçekleştirilecek. 2 gün sürecek \'SHG Airshow 2018\' boyunca \'SHG Airshows Fotoğraf Yarışması\' da deneyimli fotoğrafçılar Zafer Buna ve Uğur Özkan ile yapılacak. Bu yılki sempozyumlarda ise deneyimli öğretmen pilot Oben Oğultarhan \'Genel Havacılık Nedir?\' konulu söyleşi düzenleyecek. Deneyimli pilot Hakan Çetinkaya ise \'Gyrocopter\' hakkında bilgiler paylaşacak.



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