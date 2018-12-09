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Eskişehir'de silahlı kavga: 4 yaralı

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de, aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri kavga etti

09 Aralık 2018 20:09

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de, aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri kavga etti. Aynı aileden 3 kişi av tüfeğiyle, 1 kişi de aldığı darbelerle yaralandı.
Olay öğle saatlerinde Uluönder Mahallesi Malkoçbey Sokak\'ta meydana geldi. Hüseyin T. (53) ve akrabası Yıldırım T. (27), aralarında husumet bulunan ailenin 4 ferdiyle karşı karşıya geldi. Başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Hüseyin T. ve Yıldırım T., karşı taraftan Refiye Tiftik\'i dövdü, ardından Metin Tiftik, Ahmet Kıllıoğlu ve Ö.K.\'yi (13) de araçlarından aldıkları av tüfeği ile vurup yaraladı. Hüseyin T. ile Yıldırım T. olay yerinden kaçarken, çevre sakinlerinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, 4 yaralıyı, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk etti. Polis ekipleri ise Hüseyin T. ve Yıldırım T.\'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Soruşturmanın sürdüğü belirtildi. 

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