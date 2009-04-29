Eskişehir'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Eskişehir'de iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Menekşeler Sokak'taki olayda, Ahmet Arıç (60) ve yeğeni Adnan Arıç (45) ile Ufuk Y ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet ve Adnan Arıç av tüfeğiyle vurularak, kavgaya karışan Ufuk Y. de (36) bıçaklanarak ağır yaralandı.



Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Adnan Arıç kurtarılamadı.



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Ahmet Arıç ile Ufuk Y'nin ise hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

