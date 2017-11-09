T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eskişehir'de servis midibüsü devrildi: 15 yaralı

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de manyezit madeni işletmesinde idari personeli evlerine götürmekte olan midibüs virajı alarak şarampole uçtu

09 Kasım 2017 23:20

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de manyezit madeni işletmesinde idari personeli evlerine götürmekte olan midibüs virajı alarak şarampole uçtu. Devrilen araç içerisinde mahsur kalan 15 kişiyi itfaiye ekipleri yaralı olarak kurtardı.
Kaza akşam saatlerinde Eskişehir-Kütahya karayolunun 2\'nci kilometresindeki Kızılinler yol ayrımı yakınında meydana geldi. Nemli Mahallesi\'ndeki manyezit maden işletmesinde çalışan idari personeli kent merkezindeki evlerine getirmekte olan Fikret U. yönetimindeki 26 S 7348 plakalı midibüs, virajı alamayarak şarampole uçtu. Devrilerek yan yatan midibüste bulunan şoförle birlikte toplam 15 kişi araç içerisinde sıkıştı. Yoldan geçen araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, 112 sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri midibüste sıkışan yaralıları dışarı çıkardı. Bir süre aracın yanında yerde yatar halde bekleyen ve üzerlerine bataniye örtülen yaralılar, gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eyüp KELEBEKESKİŞEHİR DHA ESKİŞEHİRDevrilenKazaEskişehirKütahyaKızılinlerNemli MahallesiFikretDevrilerekYoldanOlayBüyükşehir BelediyesiBirKazaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24