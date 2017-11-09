Eskişehir'de servis midibüsü devrildi: 15 yaralı

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de manyezit madeni işletmesinde idari personeli evlerine götürmekte olan midibüs virajı alarak şarampole uçtu. Devrilen araç içerisinde mahsur kalan 15 kişiyi itfaiye ekipleri yaralı olarak kurtardı.

Kaza akşam saatlerinde Eskişehir-Kütahya karayolunun 2\'nci kilometresindeki Kızılinler yol ayrımı yakınında meydana geldi. Nemli Mahallesi\'ndeki manyezit maden işletmesinde çalışan idari personeli kent merkezindeki evlerine getirmekte olan Fikret U. yönetimindeki 26 S 7348 plakalı midibüs, virajı alamayarak şarampole uçtu. Devrilerek yan yatan midibüste bulunan şoförle birlikte toplam 15 kişi araç içerisinde sıkıştı. Yoldan geçen araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, 112 sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri midibüste sıkışan yaralıları dışarı çıkardı. Bir süre aracın yanında yerde yatar halde bekleyen ve üzerlerine bataniye örtülen yaralılar, gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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