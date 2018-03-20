Eskişehir'de PKK operasyonu: 2 İranlı adliyede

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de, terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan İran uyruklu Erfan A. ve Shores S., adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçen cumartesi günü, ihbar üzerine terör operasyonu düzenledi. Ekipler, Türkiye\'ye yasa dışı yollardan giren ve terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı oldukları öne sürülen İran uyruklu Erfan A. ve Shores S.\'yi kaldıkları evde yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere TEM Şubesi\'ne getirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.



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