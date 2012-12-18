Eskişehir'de 'Palto Film Günleri' başlıyor

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sinema Kulübü ve İletişim Bilimleri Fakültesi'nce düzenlenen 'Palto Film Günleri', 25-30 Aralık 2012 tarihleri arasında 6. kez Eskişehir’de sinemaseverlerle buluşacak.

Etkinlikte gösterilecek 11 uzun metraj film ile Eskişehir yine dünya sinemasının en iyi örnekleri ile buluşacak.

Palto Film Günleri, 25 Aralık Salı günü, Anadolu Üniversitesi Sinema Anadolu’daki açılış töreninin ardından, Altın Portakal’da 4 ödül birden alan 'Zerre'nin gösterimiyle başlayacak.

Programda, birçok ünlü yönetmenin son filmleri; Haneke'nin 'Aşk', Kim Ki-duk'un 'Acı', Paul Thomas Anderson'ın 'The Master', Woody Allen'ın 'Roma’ya Sevgilerle', Ken Loach'un 'Meleklerin Payı' ve Fatih Akın'ın HES karşıtı belgeseli 'Cennetteki Çöplük' de yer alacak.

Pelin Esmer imzalı, 'Gözetleme Kulesi' ile yedi yönetmenli 'Havana’da 7 Gün' filmleri de Eskişehir'de sinemaseverlerle buluşacak.