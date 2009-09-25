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Yaşam

Eskişehir'de okullarda kola ve cips satışı yasak

Eskişehir Valiliği, ilköğretimlerde ve liselerde sağlıklı beslenme ve obezitenin önlenmesi için kolalı içeceklerin satışını yasakladı.

25 Eylül 2009 03:00

Eskişehir Valiliği, ilköğretim okulları ile liselerde öğrencilerin sağlıklı beslenmelerini sağlamak ve obezitenin önlenmesi için kolalı içeceklerin satışını yasakladı.

Valilik tarafından kaymakamlıklar ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından 17 Şubat 2009 tarihinde yayınlanan genelgede okullarda öğrencilere kolalı ve gazlı içecekler ile kızartmalar ve cipslerin satışının yasaklandığı anımsatıldı. Eskişehir Valisi Mehmet Kılıçlar imzasıyla gönderilen yazıda uygulamanın bu eğitim döneminde de süreceği belirtilerek şunlar söylendi:

“Okul çocuklarının sağlıklı beslenmeleri ve obezitenin önlenmesi için enerjisi yüksek ancak besin değeri düşük olan enerji içecekleri, gazlı, kolalı, aromalı içekler ile kızartmalar (Patates kızartması) ve cipslerin satışı tüm okullarımızda (Özel öğretim kurumları dahil) yasaklanmıştır. Bunların yerine süt, ayran, meyve suyu, sebze suyu ve meyve satışına öncelik verilmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak gerekli hassasiyetin gösterilerek ilgililer tarafından denetiminin sürekli yapılmasını ayrıca okul ve kurum amirlerince de konunun titizlikle takip edilmesini, aksi halde ilgililer hakkında gerekli yasal işlemin yapılacağının bilinmesini bilgilerinize rica ederim.”

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