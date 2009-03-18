Eskişehir'de öğrencilere gözaltı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde, sağ görüşlü öğrencilerle tartıştıktan sonra protesto için Rektörlük binasına yürümek isteyen sol görüşlü öğrenciler polisin uyarılarına rağmen dağılmayınca yaka-paça gözaltına alındı.



Yaklaşık 50 öğrenci otobüslere bindirilerek Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampusü'ndeki Eğitim Fakültesi binası önünde bugün saat 13.30 sıralarında, iddaya göre bildiri dağıtan bir grup sağ görüşlü öğrenci ile sol görüşlü öğrenciler arasında tartışma çıktı. Üniversitenin güvenlik görevlileri, sağ görüşlü öğrencileri fakülte binası içerisine götürerek olay yerinden uzaklaştırdı. Sağ görüşlü öğrenciler de satır ve sopa olduğunu öne süren yaklaşık 50 sol görüşlü öğrenci sloganlar atarak Rektörlük binasına yürümek istedi.



Bunun üzerine çok sayıda polis üniversite kampusüne sevk edildi. Polisin dağılmaları yönündeki uyarılarına uymayan öğrencilere müdahalede bulunuldu. Yanlarında eğitilmiş köpeklerin de bulunduğu çevik kuvvet şubesi polisleri, aralarında çok sayıda kızın da bulunduğu öğrencileri yaka- paça gözaltına aldı. Bazı öğrencilerin ise yaşanan arbedede polislere, tekme ve yumruk attıkları gözlendi.



Çevik Kuvvet Şubesi'ne ait otobüslere bindirilen öğrenciler slogan atmaya ve polislere hakeret etmeye başlayınca polisler dışarıdan otobüsün pencerelerinde duran öğrencilere doğru biber gazı sıktı. Öğrenciler daha sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



