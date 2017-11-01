Eskişehir'de MFÖ konseri

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - TÜRK pop müziğinin sevilen grubu Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur\'dan oluşan MFÖ, Eskişehir\'de konserde hayranlarıyla buluştu.

Espark Alışveriş Merkezi\'nin 10\'uncu Yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikte MFÖ konser verdi. Alışveriş merkezinin açık otoparkındaki konseri 10 bini aşkın kişi ücretsiz izledi. MFÖ, sevilen şarkılarını seslendirerek hayranlarını coşturdu. Konseri izleyenler de gruba şarkılarında eşlik etti. Konserin ardından havai fişek gösterisi yapıldı.

FOTOĞRAFLI