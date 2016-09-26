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Yaşam

Eskişehir'de laiklik bildirisi dağıtmak isteyenlere polis müdahalesi: 25 gözaltı

Birleşik Haziran Hareketi üyeleri laiklikle ilgili bildiri dağıtmak istedi

26 Eylül 2016 11:25

Eskişehir'de laiklikle ilgili bildiri dağıtmak isteyenlere polis müdahalede bulundu. Polisler 7'si kadın 25 kişiyi gözaltına aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; İsmet İnönü caddesinde akşam saatlerinde toplanan Birleşik Haziran Hareketi üyeleri laiklikle ilgili bildiri dağıtmak istedi. Polisler, Olağanüstü Hal nedeniyle bildiri dağıtma ve basın açıklaması yapmanın valilik iznini tabi olduğunu söyledi. Polisin megafonla yaptığı uyarılara rağmen bildiri dağıtacakları belirterek çeşitli sloganlar atmaya başlayan gruba çevik kuvvet polisleri müdahalede bulundu. Polisler 7'si kadın 25 kişiyi gözaltına aldı. Bazı kişiler yere yatırılıp kollarına plastik kelepçe takıldıktan sonra polis midibüsüne bindirildi. Gözaltına alınanlar arasında bulunan bir genç kadının ise olayları yaya kaldırımında izlerken yere yatırılan kişiye polisin sert davranmasına tepki gösterince gözaltına alınması dikkat çekti.

Gözaltına alınan 25 kişi Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık raporu alındıktan sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

 

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