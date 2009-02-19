Eskişehir’de korkutan patlama

Eskişehir'de kozmetik ürünlerin satıldığı parfümeri dükkanında meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.



Deliklitaş Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde faaliyet gösteren bir parfümeri dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.



Patlama nedeniyle çevredeki çok sayıda iş yeri ve evin camları kırıldı, caddeden geçen bir araç kullanılamaz hale geldi.



Patlama sırasında caddeden geçen ve bölgede bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.



Patlamanın ardından çalışmalarını tamamlayan ekipler, enkaz altında ceset olmadığını belirledi.



İtfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri, Deliklitaş Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki iki katlı binada faaliyet gösteren bir parfümeri dükkanında 11.50 sularında meydana gelen patlamadan sonra çıkan yangın 13.30 sularında söndürüldü.



Sebep gaz kaçağı değil



Doğal gaz servis hattı ile LPG tüpü bulunmayan parfümeri dükkanında çalışan iki kişinin ortaya çıkmaması üzerine enkaz altında ceset olabileceğini düşünen ekipler, çalışmalarını titizlikle sürdürdüler.



Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından itfaiye ve sivil savunma ekipleri, enkaz altında ceset olmadığını saptadı.



Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Yeter, yaptığı açıklamada, parfümeri dükkanında patlamaya neden olabilecek tüm unsurları incelediklerini belirterek, iş yerinde doğal gaz bağlantısı ile LPG tüpünün bulunmadığını söyledi.



İlk patlamanın depo ve imalathane olarak kullanılan iş yerinin üst katında meydana geldiğini belirlediklerini anlatan Yeter, şöyle konuştu:



"Daha sonra art arda gelen patlamalar üst katın çökmesine yol açtı, birçok kişinin yaralanmasına neden oldu. Bu dükkanda kozmetik ürünlerin yanı sıra deterjan ve akaryakıt katkı maddelerinin de satılıyormuş. Patlamayla bunlar da alev aldı. Patlamanın depo ve imalathane olarak kullanılan iş yerinin üst katındaki kolonya ve parfümlerin küçük şişelere aktarılması sırasında ortaya çıkan alkol buharının tutuşmasıyla meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyoruz. Geniş çaplı araştırmamız sürüyor."



Patlama nedeniyle iş yerlerinde maddi zarar oluşan esnaf ile ev ve otomobilleri zarar gören vatandaşlar, iş yeri sahibine tepki göstererek, burada izinsiz akaryakıt katkı maddeleri ile kolonya ve parfüm üretimi yapıldığını, insanların hayatıyla oynandığını iddia ettiler.



Parfüm satması gerekiyordu



Odunpazarı Belediyesi yetkilileri, söz konusu iş yerinin "parfüm satışı" ruhsatına sahip olduğunu belirterek, buranın depo ve imalathane olarak kullanılamayacağını, aksi durumun yasalara aykırı olduğunu söyledi.



Vali Mehmet Kılıçlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, merkez Odunpazarı ilçe Belediye Başkanı Burhan Sakallı ve merkez Tepebaşı ilçe Belediye Başkanı Tacettin Sarıoğlu, İl Emniyet Müdürü Savaş Yücel, İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Hüseyin Fidan çalışmaları olay yerinde izledi.



Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Harun Karacan da hasar tespit çalışması yapan esnafla görüştü.



Patlama nedeniyle parfümerici dükkanının bitişiğindeki iki dükkan ile 1 otomobil kullanılamaz hale geldi, 3 otomobil zarar gördü.



Bu arada, patlamanın ikili eğitim yapılan Murat Atılgan İlköğretim Okulu öğrencilerinin öğlen çıkış saatinden 10 dakika önce meydana gelmesi, olayın, caddeden geçen vatandaşlar ile bölge esnafından 16 kişinin yaralanmasıyla sınırlı kalmasına neden oldu. Okulda öğleden sonra eğitime ara verildi.



Trafiğe kapatılan ve güvenlik şeridi halen kaldırılmayan İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde iş yeri ve evleri bulunan vatandaşlar, kırılan camların yerine yenisini taktırmaya başladı.



İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme, Bomba İmha ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri patlamanın meydana geldiği iş yerinde incelemelerini sürdürüyor.

