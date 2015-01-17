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Yaşam

Eskişehir'de korkutan deprem

Eskişehir'de 4.3 büyüklüğünde deprem paniğe yol açtı

17 Ocak 2015 09:29

Eskişehir'de gece yarısı 02.42'de meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem kent merkezi ve birçok ilçede paniğe yol açtı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 02.42'de meydana gelen depremin merkez üssü Tepebaşı ilçesi Karaçobanpınar köyü olan deprem 5.5 kilometre derinlikte meydana geldi. 

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 4.0, derinliğini ise 8.65 kilometre olarak bildirdi. 

Sarsıntı kent merkezi ve diğer ilçelerde de hissedildi, kısa süreli panik yaşandı. 

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