Eskişehir'de kömürlü termik santral projesi karşıtı bildiri

Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,(DHA)-ESKİŞEHİR\'de belediye başkanları, milletvekilleri, çeşitli siyasi parti, oda ve sendika temsilcisinin katılımıyla 112 imzalı ortak bildiri yayınlanarak Alpu Ovası\'na kurulması planlanan kömürlü termik santral projesinden vazgeçilmesi istendi.

Eskişehir Demokrasi İçin Dayanışma Platformu tarafından Tepebaşı Belediyesi Özdilek Kültür Merkezi\'nde toplantı düzenlendi. Toplantıda aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen, CHP milletvekilleri, CHP\'li ilçe belediye başkanları, çeşitli siyasi parti, oda, sendika ve dernek temsilcisinin imzaladığı ortak deklarasyon okundu. Platform üyesi Şenay Subaşı tarafından okunan 112 imzalı bildiride şöyle denildi:

\"Biz aşağıda imzası bulunan kişi, kurum, siyasi parti, sendika, dernek, meslek odası ve sivil toplum kuruluşları olarak; Eskişehir ili Tepebaşı ilçesi, Kozlubel, Beyazaltın mahalleleri civarında kurulması planlanan Alpu Termik Santrali, B sektörü yeraltı maden işletmesi ve Kül Düzenli Depolama Tesisi\'nin yaratacağı hava, toprak, su ve gıda kirliliği nedeniyle bölgemizde önemli bir halk sağlığı sorununa yol açacağından hem Eskişehir\'e hem de Türkiye\' ye asırlardır gıda temin eden ve 21 Ocak 2017\'de Bakanlar Kurulu kararı ile büyük ova ilan edilmiş Alpu Ovası\'nda tarımsal verimliliğini ve üretimini olumsuz etkileyerek gıda güvencemizi tehdit edeceğinden Alpu Ovası\'nda çiftçilik ve hayvancılıkla geçimini sağlayan yöre halkının yaşam koşullarını olumsuz yönde etkileyeceğinden, bir kültürel ve insanlığın ortak mirası olan lületaşı ocaklarının yok olmasına neden olacağından, turizm şehri haline gelen ilimizin ekonomik olarak zarar göreceğinden temiz havalı şehir imajını yok edeceğinden, Anayasamızın 56\'ncı maddesinde yer alan \'Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların görevidir\' ilkesinden hareketle başta çocuklarımızın ve halkın sağlığına, yaratacağı çevresel etkilerin ilimizin temiz havasına, suyuna, verimli tarım alanlarına zarar vereceğinden, güzel kentimizi kirletecek kömürlü termik santral projesi Eskişehir halkında korku ve endişeye neden olmaktadır. Yetkililerin derhal bu projeden vazgeçmesini istiyoruz.\"

Deklarasyonun okunmasının ardından platform yetkilileri, 24 Şubat tarihinde Eskişehir\'in Sıhhiye Meydanı\'nda kömürlü termik santrale karşı bir miting düzenleme kararı aldıklarını açıkladı.

FOTOĞRAFLI