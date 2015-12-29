Eskişehir’de kamyon kasasında biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu

Eskişehir'de 3 gün önce kayıp başvurusu yapılan biri kadın iki kişinin cesedi bir kamyonun kasasında bulundu.

Radikal’de yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalıntı olduğu iddiasıyla aranan 26 TK 414 plakalı kamyonu, Şeker Mahallesi Ihlamurağacı Sokağı üzerinde park halinde buldu. Araçta inceleme yapan ekipler, kasanın içerisinde evli ve iki çocuk babası Bilal G. (51) ile bir çocuk annesi Şengül E'nin (46) cesetleriyle karşılaştı.

Aracın kasası içerisinde mangal kömürü yakılmış kova ile köpek ve balık yemi bulan ekipler, yaptıkları araştırmada söz konusu iki kişi hakkında 3 gün önce yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğunu belirledi.

Cesetler, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için otopsileri yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada cesetlerin bulunduğu kamyonun, Bilal G'nin çalıştığı firmaya ait olduğu bildirildi.