Eskişehir'de kadın avukata ByLock gözaltısı

ESKİŞEHİR,(DHA)-ESKİŞEHİR\'de, Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, ByLock kullandığı iddiasıyla kadın avukat S.S.U. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri bu sabah, Eskişehir Barosu avukatlarından S.S..U.\'yu terör örgütünün haberleşme programı olan ByLock kullandığı iddiasıyla evinde gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere KOM Şubesi\'ne götürülen S.S.U.\'nun avukat olan eşinin de FETÖ sanığı olarak cezaevinde tutuklu olduğu belirtildi.

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