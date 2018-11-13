Eskişehir'de kaçak içki operasyonu

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de polis ve jandarma ekiplerinin iki ayrı eve yaptıkları baskında 112 litre kaçak içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çankaya ve Gümele mahallelerindeki iki ayrı eve baskın düzenledi. Ekipler, yaptıkları aramada toplam 112 litre kaçak rakı, kaçak içki yapımında kullanılan malzemeler ile bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.



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