Eskişehir'de ilk kez vaşak görüntülendi

Eskişehir’in yaban hayatını fotoğraflayan Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Yüksek Lisans Öğrencisi Orman Mühendisi Emir Özay, kentte ilk kez yaban kedisi ve vaşak görüntüledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Eskişehir sınırları içinde bulunan büyük memeli hayvan türlerinin ve popülasyon yoğunluklarının fotokapan yöntemi ile tespit edilmesine ilişkin araştırmada sonuçlar alınmaya başlandı.

İl genelinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden alınan izinler doğrultusunda ormanlık alanda yapılan fotokapan çalışmalarında birçok yaban hayvanı türü tespit edilerek kayıt altına alındı. Yapılan çalışmalar kapsamında varlığı bilinen bozayı, kurt, kızıl geyik, yaban domuzu, yaban tavşanı, kızıl tilki, çakal, sansar, saz kedisi ve porsuğun yanı sıra yaban kedisi ve vaşakise ilk kez tespit edilerek fotoğraflandı.



Bu konudaki çalışmalarını sürdüren Orman Mühendisi Emir Özay, Eskişehir’in yaban hayvanları çeşitliliği açısından oldukça zengin bir kent olduğunu kaydetti. “Yaptığımız çalışmalar ile bu güzellikleri gün yüzüne çıkarmaya ve koruma altına almaya çalışıyoruz” diyen Özay, şöyle konuştu:

“Eskişehir'de varlığı bilinmeyen, kayıtlarda olmayan vaşak ve yaban kedisinin ilk fotoğraflarını çekmiş olmaktan da ayrıca gurur ve mutluluk duyuyorum. Çalışmalarım tüm hızıyla devam ediyor. Yaban hayatına ilgi duyan, gönül veren belediyelerimizden ve Eskişehir’in büyüklerinden de desteklerini bekliyorum ve benimle iletişime geçmelerini istiyorum. Herkese çok teşekkür ederim.”