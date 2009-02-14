Eskişehir'de gol yok



Turkcell Süper Lig'in 20. haftasında Eskişehirspor ile Gençlerbirliği, Eskişehir'de golsüz berabere kaldı.



Eskişehirspor ile Gençlerbirliği, Turkcell Süper Lig'in 20. haftasında Eskişehir'de karşı karşıya geldi. İki takım da gol vuruşlarında başarılı olamazken, maç da golsüz eşitlikle sona erdi.



Karşılaşmaya seyircisi önünde hızlı başlayan Eskişehirspor, maçın henüz 2. dakikasında Youla ile gole yaklaştı, ancak tecrübeli futbolcu bu pozisyondan faydalanamadı.



Beşiktaş'tan kiralanan Batuhan Karadeniz ile Gençlerbirliği kalesine etkili gelen ev sahibi takım, genç oyuncunun kafa vuruşuyla birkez daha gole çok yaklaştı.



Kalan sürede gol olmazken ilk devre 0-0 eşitlikle bitti.



İkinci yarıda iki takım da gol yollarında etkili olmazken, karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.



Bu sonuçla Eskişehirspor puanını 24'e yükseltirken, konuk Gençlerbirliği de puanını 21'e çıkardı.



ESKİŞEHİRSPOR: 0 - GENÇLERBİRLİĞİ: 0

Stat: Atatürk

Hakemler: Tolga Özkalfa, Ömer Faruk Yeşil, Arkın Akgöl

Eskişehirspor: İvesa, Koray, Nadareviç, El Saka, Sezgin, Bülent Ertuğrul, Emre, Serdar, Bülent Kocabey, Batuhan, Youla (Dk. 38 Anderson)

Gençlerbirliği: İsailoviç, Koray Avcı, Mehmet, Troisi, Kahe, Soner, İlhan, Burhan, Momha, Hakan, Jedinak



MAÇTAN DAKİKALAR



2. dakikada Serdar'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Youla'nın vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.



29. dakikada Bülent Ertuğrul'un pasında topla buluşan Batuhan'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.



40. dakikada Troisi'nin ortasında topla buluşan Kahe'nin vuruşunda İvesa topu kontrol etti.



Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.



İKİNCİ YARI



47. dakikada Emre Toraman'ın pasında Batuhan'ın kafa vuruşunda, İsailoviç meşin yuvarlağı auta attı.



61. dakikada Mehmet Nas'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Kahe'nin sert şutunda, İvesa meşin yuvarlağı kornere attı.



63. dakikada Burhan'ın pasında Kahe ceza sahasında topla buluştu. Kahe'nin vuruşunda top, İvesa'da kaldı.



69. dakikada Emre Toraman'ın sağ kanattan ortasında topla buluşan Anderson'ın kafa vuruşunda İsailoviç meşin yuvarlağı kornere attı.



Maç 0-0 bitti.