Eskişehir'de FETÖ şüphelisinin valizinden uyuşturucu çıktı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de polis ekiplerinin \'Cankız\' adlı narkotik köpekle havalimanında yaptığı aramada S.K. adlı yolcunun valizinden 6,10 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan S.K.\'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı\'na yurt dışı tarifeli uçakla gelen yolcuların valizlerinde arama yapıldı. Aramalarda kullanılan \'Cankız\' adlı narkotik köpeğinin tepki verdiği bir yolcunun valizinde, sigara paketlerinin arasına gizlenmiş 6,10 gram esrar bulundu. Valizin sahibi S.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. S.K.\'nın yapılan kimlik sorgulamasında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında Denizli Sarayköy Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı. S.K., götürüldüğü Terörle Mücadele Şubesi\'nde (TEM) yapılan işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği\'ne çıkarılan S.K., ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

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