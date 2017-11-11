Eskişehir'de FETÖ sanığı 10 esnafa hapis cezası

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 31 esnaftan 10\'una, 2 yıl 1 ay ile 9 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.

Çifteler ilçesinde FETÖ/PDY\'nin esnaf yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında Eskişehir 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 4\'ü tutuklu 31 sanık hakkında dava açıldı. Dün yapılan duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Sanıklar suçsuz olduklarını öne sürerek tahliyelerini ve beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti sanıklardan Orhan Durmaz\'ı 9 yıl, Hasan Bayraktar ve Ömer Kırnıç\'ı 7\'şer yıl 6\'şar ay, Dursun Karataş, Nadir Yafay, Tenzile Karataş ile Ceylan Sarıyer\'ı 6\'şar yıl 3\'er ay, Yasin Sarıyer\'i 4 yıl 2 ay, Kamil Bayraktar\'ı 3 yıl 1 ay 15 gün ve Emine Kırnıç\'ı 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, diğer 21 sanığın ise beraatlarına karar verdi.

