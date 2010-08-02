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Yaşam

Eskişehir'de, el ve ayakları bağlanan şizofren genç öldü

Saldırganlaştığı için elleri ve ayakları bağlanan genci evde ölü buldular!

02 Ağustos 2010 03:00

T24 - Saldırganlaştığı için elleri ve ayakları bağlanan genci evde ölü buldular!


Eskişehir'de, saldırganlaşması üzerine annesi ile amcası tarafından elleri ve ayakları iple bağlanan 29 yaşındaki Turgut Deniz P. adlı şizofren hastası genç öldü. Polis tarafından gözaltına alınan anne Hatice P. ile amca İhsan P., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kumlubel Mahallesi, Tanrıverdi Sokak'ta meydana gelen olayda, alınan bilgilere göre; şizofren hastası Turgut Deniz P. annesinden 10 TL alıp dün akşam saatlerinde evden dışarı çıktı. Sabaha karşı saat 04.00 sıralarında eve gelen Turgut Deniz P.'ye annesi Hatice P. sürekli kullandığı ilaçlarını verdi. Bir süre uyuduktan sonra yataktan kalkan Turgut Deniz P. saldırganlaşınca anne Hatice P. durumu İhsan P.'ye bildirdi. Eve gelen amca İhsan P., Hatice P. ile birlikte yeğeninin el ve ayaklarını iple bağlayıp 112 acil servisi aradı.

Eve gelen 112 ambulansında görevli sağlık ekibi, Turgut Deniz P.'yi hareketsiz bir halde buldu. Şizofren genç, yapılan tüm  müdahaleye karşın kurtarılamayarak öldü. Turgut Deniz P.'nin cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Turgut Deniz P.'nin fazla miktarda ilaç alımı nedeniyle yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopside belirleneceği kaydedildi.

Polis tarafından gözaltına alınan anne Hatice P. ile amca İhsan P., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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