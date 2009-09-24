Eskişehir'de eğitim yılı 'kanlı' başladı

Eskişehir'de bir lise öğrencisi, tartıştığı genç tarafından bacağından bıçakla yaralandı.

Atatürk Endüstri Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki U.K. ile aynı okuldan mezun olan ve kimliği henüz belirlenemeyen genç arasında, okulun önünde kız meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu U.K. söz konusu kişi tarafından bacağından bıçakla yaralandı.

U.K, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda zanlının yakalanması için çalışma başlattı.