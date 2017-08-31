Eskişehir'de "drone"lu bayram denetimi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşların huzurlu, güvenli ve keyifli bir bayram geçirmelerini sağlamak amacıyla, Kurban Bayramı öncesinde hareketliliğin arttığı ve trafiğin yoğunlaştığı bölgeler arasında yer alan Eskişehir-Seyitgazi Karayolu ile Emirler mahallesinde kurulan hayvan pazarında güvenlik önlemlerini artırdı.

"Drone"un da kullanıldığı denetimlerde 3 bin 565 araç kontrol edilirken, 26 sürücüye trafik kurallarına uymamaktan cezai işlem uygulandı.

Hayvan pazarında ise sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendiren ekipler, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için güvenlik önlemlerini sürdürüyor.