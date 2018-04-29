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Eskişehir'de 'borç- alacak' tartışması: 1 ölü

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, 'borç- alacak' yüzünden çıkan tartışmada, 2 kişi tarafından bıçaklanan Yılmaz Yıldırım (38), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

29 Nisan 2018 16:55

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de, \'borç- alacak\' yüzünden çıkan tartışmada, 2 kişi tarafından bıçaklanan Yılmaz Yıldırım (38), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis tarafından yakalanan Hüseyin Gezgin ile Özkan Yılmaz, tutuklandı. 
Olay, önceki gece, Eskibağlar Mahallesi Karargah Sokak\'ta meydana geldi. Yılmaz Yıldırım ile Hüseyin Gezgin ve Özkan Yılmaz arasında, iddiaya göre, \'borç- alacak\' yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Hüseyin Gezgin ile Özkan Yılmaz, Yılmaz Yıldırım\'ı bıçaklayıp kaçtı. Ağır yaralanan Yılmaz Yıldırım, kaldırıldığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi\'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Hüseyin Gezgin ile Özkan Yılmaz\'ı Akıcı Sokak\'taki evde yakaladı. Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

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