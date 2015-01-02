Eskişehir'de bir Gezi dayağı daha: Polis copla vurunca, MOBESE kaçıyor!

26 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın sivil polis ve esnaflarca dövülerek öldürüldüğü Eskişehir’de Gezi Parkı gösterileri sırasında meydana gelin polis şiddetine dair tam bir buçuk yıl sonra yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Polisler tarafından eylemci sanılarak copla kafatası kırılan Gürcistanlı Akaki Avaliani’nin dövülmesine ilişkin görüntüyü arayan savcılık, aynı noktada yaklaşık bir dakika önce yaşanan polis dayağını buldu. Görüntülerde, kimliği bilinmeyen bir gencin polislerce yere düşürüldüğü ve coplandığı görülüyor. Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, dayak sırasında MOBESE’nin yönünü çevirmesi dikkat çekiyor.

Eskişehir’deki Gezi Parkı eylemlerinin olduğu 1 Haziran 2013’te, Gürcistan uyruklu üniversite öğrencisi Akaki Avaliani, polis tarafından gösterici sanılarak copla dövülmüştü. Başına gelen cop darbesiyle kafatası çatlayan ve kısmi felç kalan Avaliani, defalarca ameliyat olmuştu. Avaliani’nin yaralanmasına ilişkin soruşturma devam ederken; avukatı Selamet Şen’in ısrarıyla bölgeye bakan bütün MOBESE görüntüleri toplandı. Görüntülerde, Avaliani’nin dövüldüğü anın görüntülerine ulaşılamadı. Ne var ki Avaliani’nin dövüldüğü andan bir dakika önce ve dövüldüğü noktaya çok yakın bir yerde, Espark AVM’nin önünde polisler tarafından darp edilen bir başka gence ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; kimliği belli olmayan gencin üç polis tarafından yumruk ve coplarla yere düşürüldüğü, yerdeyken kendisine coplarla vurulduğu görülüyor. Dayak sırasında MOBESE’nin yönü çevriliyor.

Avukat Selamet Şen, “Bu görüntülerin varlığı, Akaki’nin de dövüldüğü gösteriyor. Polisler, Akaki’nin de dövüldüğünü kabul ediyor. Fakat bir delil bulunamıyor. Görüntüyü bulamazsak dosya kapanacak” diyor.