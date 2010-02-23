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Yaşam

Eskişehir'de bilet kavgası can aldı

Eskişehir'de halk otobüsü içerisinde bilet atma konusunda çıkan kavgada otobüs şoförü hayatını kaybetti.

23 Şubat 2010 02:00

T24 - Eskişehir'de halk otobüsü içerisinde bilet atma konusunda otobüs şoförü ile özel güvenlik görevlileri E.Ö. ile N.G. arasında çıkan tartışma sırasında, 5 metre yükseklikteki istinat duvarından aşağı düşen 50 yaşındaki şoför Ertuğrul Balcı, olay yerinde öldü.



Özel güvenlik görevlisi oldukları bildirilen E.Ö. ile N.G., Şirintepe Mahallesi- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Kampüsü seferini yapan halk otobüsüne bindi. E.Ö. ve N.G. ile halk otobüsü şoförü Ertuğrul Balcı arasında bilet atma konusunda tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce iki özel güvenlik görevlisi otobüsten aşağıya indirdikleri Ertuğrul Balcı’ya saldırdı. Kavga sırasında Ertuğrul Balcı büfe yanındaki korkulukların istinat duvarından aşağıya düştü.       

Hürriyet gazetesinin haberine göre yaklaşık 5 metre yükseklikten kafa üstü beton zemine çakılan Ertuğrul Balcı olay yerinde öldü. Kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler E.Ö. ve N.G.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Ölen evli 3 çocuk babası Ertuğrul Balcı’nın cesedi otopsi için ESOGÜ Hastanesi morguna kaldırıldı. Balcı’nın bir süre önce Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESULAŞ şirketinden emekli olduğu ve kısa süre önce de halk otobüsünde şoför olarak çalışmaya başladığı belirtildi. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.

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