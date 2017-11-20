T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eskişehir'de belediye otobüsü otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de belediye otobüsünün kavşakta çarptığı otomobilin sürücüsü 35 yaşındaki Özcan Aydın öldü, yanındaki 1 kişi ile otobüs yolcularından 1'i yaralandı

20 Kasım 2017 17:47

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de belediye otobüsünün kavşakta çarptığı otomobilin sürücüsü 35 yaşındaki Özcan Aydın öldü, yanındaki 1 kişi ile otobüs yolcularından 1\'i yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.  
Kaza, dün akşam saatlerinde Zincirlikuyu Mahallesi Onurlu Sokak\'ta meydana geldi. Veli Ö. yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi\'ne ait 26 FJ 119 plakalı kent içi yolcu taşıyan otobüs, kavşakta Özcan Aydın yönetimindeki 26 KE 530 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobili kullanan  Özcan Aydın araç içerisinde sıkışarak öldü. Otomobilde bulunan 31 yaşındaki Ömer Kapucuoğlu ile otobüs yolcularından 39 yaşındaki Sabriye Cip yaralandı. Kapucuoğlu ile Cip, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Özcan Aydın\'ın cenazesi Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Belediye otobüs şoförü Veli Ö. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kemal ATLANESKİŞEHİR DHA ESKİŞEHİRAydınKazaZincirlikuyu Mahallesi Onurlu SokakBüyükşehir BelediyesiFJKEKazadaOtomobildeKapucuoğluSabriye CipCipYunus Emre Devlet HastanesineOtomobilEskişehir OsmangaziTıp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24