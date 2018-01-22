Eskişehir'de basın açıklamasına katılan öğrencilerin bursları kesildi; gerekçe 'OHAL'e aykırılık'

Eskişehir’de katıldıkları basın açıklamaları sebebiyle üniversite öğrencisi Cem Ulucan ve Tuğçe Tekmil’in bursları kesildi. ‘OHAL’e muhalefet’ gerekçe gösterilerek Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde okuyan birçok öğrenciye soruşturma açıldı.

Evrensel'den Meltem Karakaş'ın haberine göre "İşimi geri istiyorum" talebiyle açık grevine başlayan akademisyen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek açıklaması, "müftülük yasasını" protesto etmek için katıldıkları basın açıklaması, referandum döneminde katıldıkları stant ya da basın açıklamaları gerekçe gösterilerek, Anadolu Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği bölümünde okuyan Cem Ulucan ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde okuyan Tuğçe Tekmil’in bursları kesildi, kaldıkları yurtlardan atıldılar.

Cem Ulucan, Mayıs ayında Eskişehir Adalar’da basın açıklaması yapan arkadaşlarının yanına gidip selam verdi. Bu da onun hem bursunun kesilmesine hem de yurttan atılmasına sebep oldu. Psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Ulucan, içine kapandığını hep tedirgin olduğunu anlatıyor. Ailesine durumu anlatamadığını da belirten Ulucan, “Yunus Emre Erkek Öğrenci Yurdu’ndan atıldım. Haziran ayında bursum askıya alındı, alamıyorum. Aralık ayında da kesin olarak kesildi. Annem her başvuru zamanını sordukça konuyu değiştiriyorum” dedi.

"Dayanışma ile atlattık"

Maddi olarak yaşadıkları zorlukları anlatan Tuğçe Tekmil ise, süreci arkadaşlarıyla birlikte atlatabilmiş. Yurttan atılan arkadaşlarının yaşadığı sorunları da dile getiren Tekmil, bursunun kesildiğini sadece annesine söyleyebilmiş, babasının durumdan haberi olmamış. Çoğu arkadaşının ailesine durumu söylemediğini anlatan Tekmil, “Doğalgazı ödeyemediğimiz için evi kapatmak zorunda kaldık” ifadesini kullandı. Ev arkadaşlarının da bursunun kesildiğini söyleyen Tekmil, hep birlikte belediyenin gazete dağıtım işini ya da giyim mağazalarının sayım işini yaptıklarını, aralarında paylaşım yaparak en çok kimin paraya ihtiyacı varsa ona destek olduklarını anlattı.

Avukat arpacı: Açlıkla terbiye ediyorlar

Ulucan ve Tekmil’in avukatı Pınar Çelik Arpacı, öğrenciler üzerindeki bu uygulamanın çok acımasız olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

“Mayıs ayında katıldıkları eylemler için OHAL’e aykırılık gerekçe gösterildi. Bursları krediye çevrilip, kesildi. Daha sonra yurttan atıldılar. Sadece soruşturma geçirmesi bile burslarının krediye çevrilmesine sonra da kesilmesine sebep oluyor. Aynı zamanda yurtta kalıyorsa kişi, yurttan da süresiz çıkartılıyor. Okullarda da disiplin soruşturması devam ediyor. Yine OHAL’e aykırılıktan da savcılık soruşturması devam ediyor. Savcılık ön ödeme yazısı gönderip 912 lira para öderseniz dava açmayacağız, ödemezseniz dava açacağız diyor. Basit bir demokratik hakkını kullanıp, basın açıklamasına katıldığın için bursun, kredin kesiliyor, yurttan atılıyorsun. Seni açlıkla terbiye ediyor."