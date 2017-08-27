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Eskişehir'de Atatürk heykeline saldıran kişi tutuklandı

50 yaşındaki Osman M., tutuklanarak cezaevine gönderildi

27 Ağustos 2017 20:58

Eskişehir'de belediye binası önündeki bronz Atatürk heykeli kaidesinin üzerindeki yazıya sprey boya sıkıp, çarpı işareti yapan Osman M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün meydana gelen olayda, 50 yaşındaki Osman M., Tepebaşı Belediyesi hizmet binası önünde bulunan Atatürk heykelinin kaidesindeki "Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım Bilim ve Akıldır" yazısına yeşil sprey boya sıkıp çarpı işareti yapmıştı.

Özel güvenlik görevlileri tarafından yakalanıp polislere teslim edilen Osman M. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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