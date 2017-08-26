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Yaşam

Atatürk heykeline sprey boyalı saldırı

Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi hizmet binası önünde bulunan Mustafa Kemal heykelinin kaidesine sprey boyalı saldırı gerçekleşti

26 Ağustos 2017 23:07

Eskişehir'de dün açılışı yapan Tepebaşı Belediyesi önündeki bronz Mustafa Kemal heykelinin kaidesine sprey boyayla saldırıldı.

Heykelin bulunduğu alana gelen 50 yaşındaki şahıs elindeki sprey boyayı kaidedeki "Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır" yazısına yeşil sprey boya sıktı, çarpı işareti koydu.

Olaya tanık olan görevliler şahsı yakalayarak gelen polislere teslim etti. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Belediye görevlileri boyalı saldırının yapıldığı kaidenin etrafını beyaz bezle kapattı.

Dün açılışı yapıldı

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Prof. Rahmi Atalay tarafından yapılan Atatürk heykeli dün Tepebaşı Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Ataç'ın da katıldığı törende açıldı.

Başkan Ataç, heykelin yanında beyaz güvercinler uçurdu, belediye çalışanları da açılışta alkış temposu tuttu. Belediye Başkanı Ataç konuşmasında, "Bizim aklımız var, bizim yol gösteren Ata'mız var" dedi.

 

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