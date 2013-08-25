Eskişehir'de Ali İsmail Korkmaz eylemi

Eskişehir'de 2 Haziran'da Gezi Parkı protestoları sırasında saldırıya uğrayan ve 38 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz için yürüyüş düzenlendi.

Eyüp Kelebek'in Doğan Haber Ajansı tarafından servis edilen haberine göre, Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki Espark Alışveriş Merkezi önünde bu akşam toplanan kalabalık 'Ali İsmail Korkmaz ölümsüzdür' sloganı atarak yürüyüşe geçti. Ali İsmail Korkmaz'ın saldırıya uğradığı Kurtuluş Mahallesi'ne gelen kalabalık burada oturma eylemi yaparak yolu trafiğe kapattı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Bayram Önal kalabalığı yolu trafiğe kapatmamaları konusunda uyardı. Önal, kalabalığa Ali İsmail'in dövüldüğü Sanayi Sokak'a giderek burada oturma eylemlerini yapmalarını isteyerek "Sokaktaki araçları da kaldırdık. Basın açıklamanızı burada yapın. Yolu trafiğe kapatarak suç işliyorsunuz" dedi.

Gruptakiler ile polisler arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Kalabalık kamera çekimi yapan sivil polislere de tepki gösterdi. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından basın açıklamasını Ozan Dinçer okudu. Dinçer açıklamasında şunları kaydetti: "Polis dün sırf iki bakan Eskişehir'de diye biz direnişçilere devamlı hatırlattığı kanunları kendisi çiğnedi. Trafiğe açık olmayan bir alanı insan trafiğine kapatarak orada insanları kıstırdılar, darp ettiler. Kısacası biz Ali İsmail Korkmaz ölümsüzdür diye haykırdıkça onlar pişkinliklerine pişkinlik katıyor. Öte yandan katiller savunmalarında 'Zaten ayağım ağrıyordu sert vurmuş olduğumu düşünmüyorum' diye arsız, mesnetsiz ifadeler kullanırken, Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna'nın ifadeleri, çıkan görüntülerle tek tek yalanlanıyor. Güngör Azim Tuna AKP modasına uygun bir şekilde 'Rabia' işareti yapmayı ihmal etmezken bir yandan da katilleri koruyor. Şimdiye kadar 1'i polis 5 kişi tutuklandı. Görüntülerde 1 polisin daha Ali'ye vurduğu açıkça görülüyor buradan savcıya sesleniyoruz. Ali'ye vuran ikinci polis neden hala görev başında? Neden tutuklanmıyor?"

Bu fırın el değiştirmiştir''

Ali İsmail Korkmaz'ı döven tutuklu 5 kişi arasında bulunan İsmail Koyuncu'ya ait Harman Ekmek Fırını'nın camına ‘Bu fırın el değiştirmiştir’ yazılı kağıt ile 'Ankara Ata Ekmek Fırını' tabelasının asılmış olması dikkat çekti. Çevredeki esnaflardan bazıları, İsmail Koyuncu’nun tutuklanıp cezaevine konulmasının ardından yakınlarının bu fırını başkalarına sattığını söyledi.