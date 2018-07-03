Eskişehir'de 4 kişi av tüfeğiyle yaralandı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de 4 kişi, evlerinin önünde otururken, av tüfeğiyle ateş açılması sonucu çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında, Fevzi Çakmak Mahallesi Akyürek Sokak\'ta meydana geldi. Akraba olan Birol Ö., Şenol Ö., Şevket Ö. ve Cem Ö., iddiaya göre, husumetli oldukları kişilerin evlerine doğru av tüfeğiyle ateş açtı. Olay sonrası 4 kişi, araçlarına binip kaçarken, bu sırada evlerinin önünde oturan Eren ile Kamile Yeşil ve Burcu ile Hakkı Baydurak, çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirdi. Polis ekipleri, Birol Ö., Şenol Ö., Şevket Ö. ve Cem Ö.\'yü kısa sürede olayda kullandıkları av tüfeğiyle yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgulandığı belirtildi.