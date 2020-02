Eskişehir'de 35 engellinin askerlik sevinci

HakanTÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de 35 engelli, 1\'inci Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda düzenlenen törenle yemin edip, bir gün süreyle temsili askerlik yaptı.

Eskişehir\'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı\'nda gerçekleştirilen temsili askerlik töreninde bedensel, zihinsel ve işitme engellilere ilk olarak asker giysileri giydirildi. Engelliler daha sonra Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı\'na bağlı 1\'inci Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda temel eğitim çalışmasına katıldı. Eğitimlerde engellilere asker selamı verilmesi ve esas duruşta bulunulması öğretildi. Eğitimlerin ardından yemin töreni programına geçildi. Havanın yağışlı olması nedeniyle uçak hangarında yapılan yemin törenini Vali Yardımcısı İsmail Soykan ile aileleri de izledi. Engelliler, Türk Bayrağı ile silahların olduğu masalara ellerini koyarak yanlarındaki komutanlarında yardımıyla yemin etti.

TUĞGENERAL GÜR: ONLARLA GURUR DUYABİLİRSİNİZ

1\'inci Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Erdoğan Gür, engellilere ve ailelerine hitaben yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

\"Bugün burada askerlik kanunu kapsamında silahaltına alınmaları mümkün olmayan vatandaşlarımızın bu hak ve ödevlerini sembolik olarak yerine getirmelerini sağlamak amacıyla toplanmış bulunmaktayız. Değerli silah arkadaşlarım. Silah, bayrak ve namusunuz üzerine yemin ederek gerektiğinde vatan için canınızı seve seve feda edeceğinize söz verdiniz. Şimdi sizler bu kutsal görevi yerine getirmek üzere ant içerek göreve başlamış bulunmaktasınız. Bu görevi bir vatan borcu bilip katılmanızdan dolayı sizleri kutluyorum. Değerli anne ve babalar. Her Türk asker doğar ve her anne ve baba çocuklarının asker olmasını gönülden ister. İşte bugün asker ocağına gönderdiğiniz kınalı kuzularınız için bu dileklerinizin gerçekleştiğine hep beraber şahit olduk. Çocuklarınız artık bu şerefli yuvanın birer ferdi ve Yüce Türk milletinin Askerleri oldular. Onlarla gurur duyabilirsiniz.\"

BUĞRA\'NIN İSTEĞİ GERÇEKLEŞTİ

Yapılan konuşmaların ardından engelliler aileleriyle ve komutanlarıyla birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi. Engelli askerlerden Buğra Koçak (22), \"Çok mutluyum. Ailemin burada olması beni çok heyecanlandırdı\" dedi Buğra Koçak\'ın babası Veysel Koçak da, \"Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne çok teşekkür ediyorum. Buğra da her Türk genci gibi hayatta en büyük istediği şeylerden birisi asker olmaktı. Bugün onu gerçekleştirdi. Ailesi olarak çok mutluyuz\" diye konuştu.



