Eskişehir'de 3 kişi doğalgazdan zehirlendi

Eskişehir’de doğalgaz kombisinden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.



Osmangazi Mahallesi Çaybaşı Sokak'ta dün gece saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda Remziye Bulucu (51) ile çocukları Melih Bulucu (25) ve Semih Bulucu (18) doğalgaz kombisi bacasının tıkanması nedeniyle sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Anne Remziye Bulucu zehirlendiklerinin farkına varması üzerine 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri Remziye Bulucu, Melih Bulucu ve Semih Bulucu'yu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan 3 kişinin hayati tehlikelerinin olduğu belirtildi.

