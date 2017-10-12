Eskişehir'de 27 yaşındaki genç, sokakta ölü bulundu

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de 27 yaşındaki Eyyüp Altundağ, sokak ortasında ölü bulundu.

Sültüce Mahallesi\'ndeki İlgi Sokak\'ta, sabah saatlerinde, işsiz olduğu belirtilen Altundağ\'ın hareketsiz halde yerde yattığı görüldü. Çevredekiler, \'155 Polis İmdat\' hattını arayarak, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Altundağ\'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Vücudunda herhangi bir darp, kesici veya delici alet izi olmadığı belirtilen Altundağ\'ın cenazesi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Eyyüp Altundağ\'ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda belirlenecek.



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