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Eskişehir'de 2 kilo 640 gram esrar ele geçirildi

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonunda 2 kilo 640 gram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

18 Ekim 2018 17:27

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonunda 2 kilo 640 gram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekiplerinin yaptıkları çalışmalar neticesinde Eskişehir-Alpu karayolunda 2 otomobil durdurularak arama yapıldı. Aramada, otomobillerde toplam 2 kilo 640 gram esrar maddesi, ruhsatsız av tüfeği ile 50 liralık 4 sahte banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 otomobil sürücüsü, yapılan sorgulamalarının ardından \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\', \'ruhsatsız silah bulundurmak\' ve \'piyasaya sahte para sürmek\' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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