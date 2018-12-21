Eskişehir'de 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, tren garında yaptıkları kontrollerde \'terör örgütü üyesi olmak\' suçundan aranan doktor Reşat A.\'yı yakaladı. Reşat A., sorgulanmak üzere TEM Şubesi\'ne götürüldü.

Eskişehir-Ankara karayolu kent girişindeki polis uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde bulunan Mahmut Can S.\'nin de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olduğu belirlendi. Mahmut Can S. de gözaltına alınarak TEM Şubesi\'ne götürüldü.