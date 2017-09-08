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Eskişehir'de 2 derneğe kumar baskını

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de polis ekipleri, 2 dernek binasında tombala oynayan 60 kişiye 225'şer lira para cezası kesti

08 Eylül 2017 14:58

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de polis ekipleri, 2 dernek binasında tombala oynayan 60 kişiye 225\'şer lira para cezası kesti.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine dün akşam İstiklal Mahallesi Çınarcık Sokak ile Hoşnudiye Mahallesi Nayman Sokak\'taki 2 dernek binasına eş zamanlı baskın düzedi. Ekipler, 2 dernek binasında tombala oynadıkları belirlenen 60 kişiye kumar oynamaktan 227\'şer lira olmak üzere toplam 13 bin 620 lira idari para cezası uyguladı. Dernek yöneticisi 2 kişi hakkında da \'Kumar oynamak için yer temin etmek\' suçundan adli işlem başlatıldı.

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