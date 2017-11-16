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Eskişehir'de 13 tabanca ele geçirildi

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda ruhsatsız 13 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan G

16 Kasım 2017 16:23

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda ruhsatsız 13 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan G.B., silah kaçakçılığı suçundan tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde G.B.\'yi yakaladı. Gözaltına alınan G.B.\'nin evinde ruhsatsız oldukları belirtilen 11\'i 7.65, 2\'si de 9 milimetre çapında olan toplam 13 tabanca, 13 şarjör ve 31 mermi ele geçirildi. G.B.,sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece \'Silah kaçakçılığı yapmak\' suçundan tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne konuldu.

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