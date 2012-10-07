Üst geçit isteyen halka biber gazlı müdahale

Eskişehir'de üst geçit eylemi yapan mahalle sakinlerine polis biber gazı sıktı. Adana'da ise zabıtalar tartıştıkları halk otobüsü şoförüne biber gazıyla müdahale etti.

Eskişehir'de, çevre yoluna yapılan üst geçidin yanlış yere yapıldığını öne sürerek protesto gösterisi yapmak isteyen Gündoğdu Mahallesi sakinleri yol kapatmaya kalkıştı. Polis, mahalle sakinlerine biber gazıyla müdahale ederken, Adana'da, kaldırım işgallerine yönelik yaptıkları operasyon sırasında, yolu daraltan zabıta ekipleri, yol verme yüzünden tartıştıkları özel halk otobüsünün sürücüsüne biber gazı sıktı, otobüsteki yolcularda sıkılan biber gazından etkilendi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamerası ve vatandaşların cep telefonuyla çektiği görüntüleri incelemeye aldı.

Üst geçit eylemi

Bugün saat 13.00 sıralarında Eskişehir- Ankara karayolu Gündoğdu Mahallesi girişinde meydana gelen olayda mahalle sakinleri, mahallenin girişine yapılan çevreyolu üst geçidinin yanlış yere yapıldığını öne sürerek protesto gösterisi yapmak istedil Gündoğdu Mahalle girişi çevreyolu üzerinde toplanan ve aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 100 kişi çevreyolunu trafiğe kapatmaya kalkıştı. Olay yerine gelen polisin uyarılarını dinlemeyen mahalle sakinleri çevreyolunu araç trafiğine kapatınca çevik kuvvet polisleri biber gazıyla müdahalede bulundu. Bunun üzerine ara sokaklara kaçan vatandaşlar polise taşla karşılık verince olay yeri savaş alanına döndü. Polisin sıktığı biber gazından çocuklar da etkilendi.

Mahalle sakinleri polisin sert müdahalesine tepki gösterdi.

Adana'da halk otobüsüne biber gazı

Adana'da, kaldırım işgallerine yönelik yaptıkları operasyon sırasında yolu daraltan zabıta ekipleri ile yol verme yüzünden tartıştıkları özel halk otobüsünün sürücüsüne biber gazı sıktı, yolcular da perişan oldu. Aracın içinde nefes almakta zorlanan sürücü ve yolcular, kendilerini dışarı zor attı. Çevredeki esnaf biber gazı mağduru yolculara su içirip, gözlerine limon damlatarak yardım etti.

Olay, geçen perşembe günü merkez Seyhan İlçesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi’nde meydana geldi. Kaldırım işgallerine yönelik operasyon yapan Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yağ Camii durağı yakınlarında yolu daralttı.

Bu sırada özel halk otobüsü sürücüsü 28 yaşındaki Uğur Yılmaz, ani fren yaptı. Sert fren nedeniyle araçtaki yolcular, savruldu. Düşme tehlike geçiren yolcuların tepkisi üzerine aracını durduran Yılmaz, önündeki zabıta ekibine, "Yola nasıl çıkıyorsunuz? Az kalsın kaza yaptıracaktınız" diye bağırdı. Bunun üzerine zabıtalar ile Uğur Yılmaz arasında tartışma başladı. Tartışma uzayınca sinirlenen zabıtalar, özel halk otobüsüne binip, sürücü Uğur Yılmaz’a biber gazı sıktı. Bu sırada yaşanan arbedede sıkılan biber gazından yolcular da nasibini aldı. Biber gazı kapalı ortamda kullanıldığı için nefes almakta güçlük çeken yolcular, kendilerini dışarı zor attı. Öksürük krizine giren yolculara çevredeki esnaf yardım etti. Bir yandan zabıtalara tepki gösteren esnaf, diğer yandan mağdur yolculara su içirip, yüzlerini yıkattı. Biber gazıyla gözleri yanan yolcuların gözüne limon damlatıldı. Direksiyon başında fenalık geçiren sürücü Uğur Yılmaz ise güçlükle kendine geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi, gerginliğin daha fazla tırmanmasını önledi. Zabıtalardan şikayetçi olan sürücü Uğur Yılmaz, "Halkın canı bana emanet edildi. Başlarına bir şey gelse, biri hayatını kaybetseydi hesabını veremezdim. Otobüsün içine girip biber gazı sıkan zabıtaların hesap vermesini istiyorum" dedi.