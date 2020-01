Eskişehir Valisi sözlerini değiştirdi

Eskişehir Valiliği, Eskişehir'de Gezi Parkı eylemleri sonrası henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce darbedilen ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz'la ilgili, merhum Korkmaz'ın avukatıyla birlikte polis merkezine başvurusu üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının tahkikat başlattığını belirterek, olayla ilgili her türlü bilgi ve belgenin Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirildiğini bildirdi.

Valiliğin, "Ali İsmail Korkmaz isimli öğrencimizin 10 Temmuz 2013 günü hayatını kaybetmesi üzerine yerel ve yaygın medyamızda konuyla ilgili pek çok haber yayınlanmış ve bunların büyük kısmının yetersiz bilgiye dayalı 'olumsuz' ve 'yorum haber' şeklinde olduğu değerlendirilmiştir. Eskişehirlilerin ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini temin için aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür" ifadelerine yer verdiği açıklama şöyle:

"Merhum öğrencimiz Ali İsmail Korkmaz'ın avukatıyla birlikte polis merkezine başvurusu üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tahkikat başlatmış ve olayla ilgili her türlü bilgi ve belge Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilmiştir. Bu safhada adli sürece müdahale anlamına gelebilecek her türlü davranıştan özenle kaçınılmakta ve bu sürecin tamamlanması beklenmektedir. Ali İsmail Korkmaz'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili her ihtimali değerlendirmek üzere idari soruşturma açılmıştır ve soruşturma devam etmektedir. Gerek adli gerekse idari soruşturma sonuçlandığında merhum öğrencimizin hayatını kaybetmesine sebebiyet veren kişi veya kişilerin kimlikleri ne olursa olsun haklarında yasal işlem yapılacağından kamuoyumuzun şüphesi olmamalıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eskişehir’de yaşanan olayın ardından, CNN Türk'te Canlı yayında Nevşin Mengü’nün sorularını yanıtlayan Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna, Ali İsmail Korkmaz’ın ölümüne neden olan darp olayını polisin yapmadığını söyleyerek, "Kendi arkadaşlarına bile zarar verip 'polis yaptı' süsüne büründürmeye çalışıyorlar" demişti