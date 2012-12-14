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Yaşam

Eskişehir Valisi ölümden döndü

Vali Kadir Koçdemir ve şoförü kaza sonucu hafif şekilde yaralanırken koruması ise ağır yaralandı

14 Aralık 2012 09:48

Eskişehir Valisi Kadir Koçdemir'in içinde bulunduğu makam otomobili kamyona arkadan çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada Vali Koçdemir, koruması ve şoförü yaralandı.
 
Eskişehir Valisi Kadir Koçdemir'in içinde bulunduğu makam otomobili Eskişehir-Ankara karayolunun 44'üncü kilometresinde önünde giden pancar yüklü kamyona arkadan çarpıp şarampole yuvarlandı.

Vali Kadir Koçdemir ve şoförü kaza sonucu hafif şekilde yaralanırken koruması ise ağır yaralandı.

Vali Koçdemir ve şoförü ambulansla Eskişehir Devlet Hastanesi'ne, kazada ağır yaralanan koruması ise Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altında alındı.

Durumunun iyi olduğu belirtilen Vali Koçdemir'in hastanenin acil servisindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı olarak geceyi beyin cerrahi ve yoğun bakım servisinde geçirdiği öğrenildi.

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