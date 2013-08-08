Eskişehir Valisi: 'Biz polis yapmadı demiştik'

Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna, Gezi Parkı eylemleri sırasında uğradığı saldırı sonucunda 38 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüyle ilgili biri polis 4 kişinin tutuklanmasını olayını değerlendirerek "Biz bunu polis yapmadı demiştik. Yine o sözümüzün arkasındayız. Burada ağırlıklı olarak sivil kişiler işin içinde" dedi.

Vali Güngör Azim Tuna eşi Pervin Tuna birlikte Maide Bolel Huzurevi ve 75'nci Yıl Çocuk Yuvası'nı ziyaret etti. Tuna, basın mensuplarının Ali İsmail Korkmaz'ın ölümü ile ilgili biri polis 4 kişinin tutuklanmasını nasıl değerlendirdiği sorması üzerine şöyle konuştu:

'Şuçu devlete atmak istediler'

"Adli yargılama süreci devam ediyor. Bir kere şu net ortaya çıktı: Birilerinin iddia ettiği gibi, belki öyle olmasını arzu ediyordu o insanlar, örtbas edelim, suçu devlete atalım diye. Böyle bir şey olmadığı ortaya çıktı. Devletin bütün birimleri ciddi bir şekilde çalışıyor ve kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan adli mekanizmanın önüne çıkartıyorlar. Bu bir kere ortaya çıktı. Biz bunu polis yapmadı demiştik, yine o sözümüzün arkasındayız. Burada ağırlıklı olarak sivil kişiler işin içinde."

'Haddini aşan görevililerimize soruşturma açtık'

"Büyük teşkilatın içinde, buna karışmış, maksadını, haddini aşan görevlilerimiz olabilir ve bununla ilgili gereken yapılır demiştik. Hem idari soruşturma açılarak görevinden uzaklaştırıldı hem de adli mekanizmalarca tutuklama yapıldı. Ama bu iş sonuçlanana kadar biz bir şey deme durumunda değiliz. Çünkü bu süreçte birileri alınıyor, deliller inceleniyor, şahitlerin ifadesi oluyor. Bakıyorsunuz o suçlanan kişiler sonradan olmadığı anlaşılıyor, mağduriyetler yaşanıyor. Her türlü spekülasyona meydan vermemek için mümkün olduğu kadar uzak kalmak ve çok fazla konuşmamak lazım."

'Süreç yavaş işliyor ama müsterih olun'

"Süreç belki yavaş ilerliyor ama emin adımlarla ilerliyor. Teknoloji biliyorsunuz çok ilerledi. Bir şeyi ne kadar karatmaya çalışırsanız karartamazsınız. Kim ne yaptıysa yaptı ve karşılığını bulacaktır. Bu konuda vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Devletimiz mağduriyetleri önleyecektir. Biz yasalar çerçevesinde vatandaşlarımızın tepkilerini dile getirmelerini, demokratik haklarını kullanmalarında her hangi bir sıkıntı görmüyoruz. Zaten Eskişehir'de böyle bir sıkıntı görmüyoruz. Süreç devam ediyor, rahat olmak lazım, gereken yapılıyor."

Bu açıklamalarından sonra, Vali Tuna'nın, silinen ve daha sonra ortaya çıkan görüntülerden haberdar olup olmadığı merak konusu.