Eskişehir Valiliği kararını değiştirdi; huzurevindeki Koronavirüs ölümlerine ilişkin soruşturma başlatıldı

Eskişehir Valiliği, Hacı Süleyman Çakır Huzurevi Yaşlı ve Rehabilitasyon Merkezinde teknisyen olarak görev yapan Sadık Kaya (57) ve aynı huzurevinde bulunan 9 yaşlının Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesinde ihmalleri bulunduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında dönemin Eskişehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Alper S. ve Huzurevi müdürü Meryem T. hakkında soruşturma izni verdi.

Hürriyet'ten Hasan Benli'nin haberine göre, aynı huzurevinde görev yapan babası Sadık Kaya’nın Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten kızı Merve Erdoğan da üç isim hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma dosyasına göre, diyabet, hiper tansiyon ve obezite gibi kronik hastalıkları bulunan Sadık Kaya, Eskişehir’deki Hacı Süleyman Çakır Huzurevi Yaşlı ve Rehabilitasyon Merkezinde teknisyen pozisyonunda memur olarak görev yapıyordu. Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kronik rahatsızlıkları bulunan memurların idari sayılmasına karar verildi.

Üçlü hekim raporu şartı

Teknisyen Kaya, kronik rahatsızlıklarını gerekçe göstererek idari izinli sayılması talebinde bulundu. Ancak Kaya, “üçlü hekim raporu getirmesi şartıyla izne ayırabileceği” gerekçesiyle reddedildi ve çalışmaya devam ettirildi. Kaya, kısa bir süre sonra bir huzurevi sakininden aldığı virüs nedeniyle hastalandı ve 5 Mayıs tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kızı Merve Erdoğan, babasının talebini reddeden görevliler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıca Eskişehir Valiliği de aynı huzurevinde Kaya ile birlikte 9 yaşlının Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi nedeniyle idari soruşturma başlattı. Sürdürülen soruşturma kapsamında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, şikâyet edilenler hakkında soruşturma izni talebiyle Eskişehir Valiliği'ne başvurdu.

Valilik soruşturma izni vermemişti

Valilik, önce, dönemin Eskişehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Alper S. ve Huzurevi müdürü Meryem T. hakkında görevlerini ihmal ettiklerine ilişkin herhangi bir somut bilgi ve belge bulunmadığı gerekçesiyle “soruşturma izni verilmemesine” karar verdi. Ancak Valilik, huzurevinde bulunan “bazı yaşlıların veya görevli personelin ateşlenmesi kırgınlık, halsizlik ve grip belirtilerine dayanan rahatsızlıkları idarecilere haber vermediği” gerekçesiyle Hemşire Nezife E. ve Sağlık Memuru Alper Mehmet C. Hakkında soruşturma izni verdi.

Ek tahkikat istenildi

Verilen karar nedeniyle Kaya’nın kızı Merve Erdoğan, “kronik rahatsızlığı bulunan babası ile huzurevi sakinlerinin, kurumda bulaşan Covid-19 virüsü sebebiyle vefatına sebep olan idarecilerin hukuka aykırı ve ihmalkar davranışlarına haiz eylemleri nedeniyle yürütülen idari soruşturmanın eksik inceleme neticesinde hatalı sonuçlandığı” gerekçesiyle ek tahkikatın yapılması talebinde bulundu.

Valilik kararını değiştirdi

Valilik, 12 Ekim tarihinde dönemin Eskişehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Alper S. ve Huzurevi müdürü Meryem T. hakkında soruşturma izin verilmesine karar verdi. Valilik kararında, Alper S., yönünde yaptığı değerlendirmede, pandemi nedeniyle, 13 Mart tarihli Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Genelgesinde kronik rahatsızlıkları bulunan memurların idari izinli sayılmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Ayrıca raporları bulunan vatandaşların, yeni raporlar almak için sağlık kuruluşlarına başvurulmaması ve mevcut raporların geçerli olduğu yönünde genelge de yayınlandığı belirtildi. Valilik kararında, buna rağmen, 16 Mart tarihinde Eskişehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında Covid-19 tedbirleri konusunda yapılan toplantıda “kuruluşlardaki hizmetleri aksatmamak kaydıyla kronik hastalığı olup idari izin isteyen personelden üç hekim raporunun talep edilmesi” şeklinde bir karar alındığı belirtti. Kararda şöyle denildi:

“Toplantıda alınan karar gereği kronik rahatsızlıkları bulunan personelin üç hekim raporu alabilmesi için hastanelere yönlendirildiği 14 Mart ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Genelgesinde aykırı olarak üçlü hekim raporu isteyerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 10. Maddesi ‘amir mahiyetindeki memurlara kanunlara ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine aykırı, emir veremez’ hükmü ihlal edildiği gerekçesiyle dönemin Eskişehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Alper S. soruşturma izin verilmesine karar verildi.”

Valilik, soruşturma izni verdiği Huzurevi Müdürü Meryem T. için de “Söz konusu toplantıda alınan kararın emir olarak algılanması neticesinde (merhum) Teknisyen Sadık Kaya’nın üç hekim imzalı rapor almadığı gerekçesiyle kuruluşta çalışmasına devam ettirerek, hastalanmasına ve tedavi esnasında vefatına neden olduğu anlaşıldığından, hakkında soruşturma izni verilmesine” değerlendirilmesi yapıldı. Valilik iki kamu görevlisi için verdiği kararı, ceza soruşturmasını sürdüren Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, yaşanılan ihmaller sonucu aynı huzurevinde resmi kayıtlara göre 28 çalışan ve 47 yaşlı olmak üzere toplam 75 kişinin Covid-19 hastalığına yakalandığını anlatarak, “Resmi kayıtlara göre Sadık Kaya ve 9 huzurevi sakini olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetmiştir. Ancak bize ulaşan gayri resmi kayıtlara göre huzurevinde salgında ölen sayısı 20’nin üzerindedir. Sürdürülen mücadele sonucunda, valilik, olayda ihmalleri bulunan bürokratların yargı önüne çıkmasının önünü açtı. Bu son derece olumlu bir gelişmedir” dedi.