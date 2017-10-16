T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eskişehir polisi, iki otomobilde 950 gram esrar ele geçirdi

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de polis ekipleri, şüphe üzerine durdurup, arama yaptığı iki otomobilde 950 gram esrarla, 100 uyuşturucu hap ele geçirdi

16 Ekim 2017 15:35

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de polis ekipleri, şüphe üzerine durdurup, arama yaptığı iki otomobilde 950 gram esrarla, 100 uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi, gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir- Alpu karayolunda durdurduğu bir otomobilde arama yaptı. Aramada, otomobil farı içerisinde 400 gram esrar bulundu. Ekipler, otomobil sürücüsü Murat K. ile yanında oturan arkadaşı Tolga G.\'yi gözaltına aldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şirintepe Mahallesi İsmet İnönü 2 Caddesi\'nde şüphe üzerine bir aracı daha durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, arka koltuğun paspasının altında, 550 gram esrarla, 100 uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis ekipleri, otomobil sürücüsü Özkan Ü.\'yü gözaltına alarak, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürdü.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİR DHAESKİŞEHİROlaylaEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleEskişehir AlpuAramadaEkiplerMuratTolgaNarkotik Suçlarla MücadeleMahallesiOtomobildePolisFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24