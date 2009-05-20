‘Eskişehir patlaması doğal gazdan değil’

Eskişehir Doğalgaz Dağıtım AŞ (ESGAZ) Genel Müdürü İsmail Karahan, 15 Mayıs’ta bir iş yerinde meydana gelen patlamanın kesinlikle doğal gazdan kaynaklanmadığını söyledi.



Karahan, düzenlediği basın toplantısında, yangın söndürme çalışmalarının ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından atanan görevliler eşliğinde Gaffar Okkan Caddesi'ndeki 34 ve 41 numaralı binalarda teknik incelemelerin başlatıldığını kaydetti.



Öncelikle bu iki binaya gaz akışını sağlayan servis hatlarının ve bina kolon hatlarının kontrol edildiğini ifade eden Karahan, şöyle konuştu:



"Binada doğal gaz kaçak arama işlemi yapılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde bina içindeki hatlarda herhangi bir kaçağın olmadığı tespit edilmiştir. 39 ve 41 numaralı binaları besleyen ana hat caddenin karşısından geçmektedir. Gelinen son noktada ortaya çıkan sonuç, bu patlamanın kesinlikle doğal gazdan kaynaklanmadığını göstermiştir."



"Her patlamada veya yangında doğal gazın adeta günah keçisi yapılmasından bıktıklarını" anlatan Karahan, "Doğal gaz, dikkatli kullanıldığı ve teknik emniyet kurallarına uyulduğunda dünyanın en güvenli yakıtıdır. Ancak, dikkatli kullanılmaz ise elbette ki tehlikedir" dedi.



Gaffar Okkan Caddesi'nde 15 Mayısta, bir apartmanın zemin katında faaliyet gösteren parke dükkanının depo olarak kullanılan bodrumunda meydana gelen patlamada 35 kişi yaralanmış, birçok ev ve araçta maddi hasar oluşmuştu.

